该工装长裤采用 7 个口袋设计，为日常基本物品提供充裕的存储空间

Nike Life 系列经久耐穿，可轻松驾驭日常生活中的多场景穿搭。经典服装单品巧妙融合结实面料和灵活设计，缔造舒适耐穿体验与时尚风范。

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