 

Nike Life

男子机能风长裤

¥759¥84910% 折让

Nike Life 男子机能风长裤采用宽松设计，经久耐穿，彰显醒目工装美学风范，专为日常生活打造。厚实斜纹面料搭配加固缝线、宽松版型和多口袋设计，缔造日常穿搭佳选。


  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： HJ0644-060

Nike Life

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Nike Life 男子机能风长裤采用宽松设计，经久耐穿，彰显醒目工装美学风范，专为日常生活打造。厚实斜纹面料搭配加固缝线、宽松版型和多口袋设计，缔造日常穿搭佳选。

自在生活每一天

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。每件单品均采用强韧面料结合优质细节，经久耐穿。

匠心设计，精益求精

精致刺绣耐克勾标志和 NIKE LIFE 标签，彰显简约品牌标志魅力。后腰内侧饰有 Nike Life 系列标签，体现 Nike 对设计精益求精的态度。

便捷储物

五口袋设计，包括裤腿魔术贴粘扣式大口袋、正面插手口袋和后身口袋，提供充裕储物空间。

其他细节

臀部、大腿和小腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 拉链门襟设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： HJ0644-060

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

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