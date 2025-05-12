Nike Life
男子机能风长裤
¥759¥84910% 折让
Nike Life 男子机能风长裤采用宽松设计，经久耐穿，彰显醒目工装美学风范，专为日常生活打造。厚实斜纹面料搭配加固缝线、宽松版型和多口袋设计，缔造日常穿搭佳选。
- 显示颜色： 煤黑/煤黑
- 款式： HJ0644-060
Nike Life
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Nike Life 男子机能风长裤采用宽松设计，经久耐穿，彰显醒目工装美学风范，专为日常生活打造。厚实斜纹面料搭配加固缝线、宽松版型和多口袋设计，缔造日常穿搭佳选。
自在生活每一天
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。每件单品均采用强韧面料结合优质细节，经久耐穿。
匠心设计，精益求精
精致刺绣耐克勾标志和 NIKE LIFE 标签，彰显简约品牌标志魅力。后腰内侧饰有 Nike Life 系列标签，体现 Nike 对设计精益求精的态度。
便捷储物
五口袋设计，包括裤腿魔术贴粘扣式大口袋、正面插手口袋和后身口袋，提供充裕储物空间。
其他细节
臀部、大腿和小腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 拉链门襟设计
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/煤黑
- 款式： HJ0644-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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