Nike Life
男子牛津布衬衫
¥639¥79920% 折让
Nike Life 男子牛津布衬衫采用牛津布面料结合宽松版型，经久耐穿，彰显经典风范，专为日常生活打造。扣上纽扣，呈现精致格调；亦可敞开穿着，打造休闲叠搭造型。
- 显示颜色： 浅铁矿石灰/浅铁矿石灰
- 款式： HJ7271-014
Nike Life
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Nike Life 男子牛津布衬衫采用牛津布面料结合宽松版型，经久耐穿，彰显经典风范，专为日常生活打造。扣上纽扣，呈现精致格调；亦可敞开穿着，打造休闲叠搭造型。
自在生活每一天
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。
设计揭秘
20 世纪初，牛津布衬衫因备受马球运动员青睐而风靡一时。为防止衬衫衣领上翻而干扰比赛，马球运动员开始在衬衫上缝制纽扣，以固定衣领。
匠心设计，精益求精
后身内侧饰有 Nike Life 系列标签，彰显 Nike 的匠心精神。
其他细节
- 牛津布面料，柔韧挺括
- 肩部、胸部和衣身采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
产品细节
- 左下摆饰有刺绣耐克勾勾标志
- 胸部口袋
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅铁矿石灰/浅铁矿石灰
- 款式： HJ7271-014
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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