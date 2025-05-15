 

Nike Life

男子牛津布衬衫

¥799
心灵蓝/心灵蓝
浅铁矿石灰/浅铁矿石灰

Nike Life 男子牛津布衬衫采用牛津布面料结合宽松版型，经久耐穿，彰显经典风范，专为日常生活打造。扣上纽扣，呈现精致格调；亦可敞开穿着，打造休闲叠搭造型。


  • 显示颜色： 心灵蓝/心灵蓝
  • 款式： HJ7271-422

Nike Life

¥799

Nike Life 男子牛津布衬衫采用牛津布面料结合宽松版型，经久耐穿，彰显经典风范，专为日常生活打造。扣上纽扣，呈现精致格调；亦可敞开穿着，打造休闲叠搭造型。

自在生活每一天

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。

设计揭秘

20 世纪初，牛津布衬衫因备受马球运动员青睐而风靡一时。为防止衬衫衣领上翻而干扰比赛，马球运动员开始在衬衫上缝制纽扣，以固定衣领。

匠心设计，精益求精

后身内侧饰有 Nike Life 系列标签，彰显 Nike 的匠心精神。

其他细节

  • 牛津布面料，柔韧挺括
  • 肩部、胸部和衣身采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调

产品细节

  • 左下摆饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 胸部口袋
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 心灵蓝/心灵蓝
  • 款式： HJ7271-422

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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更多信息

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