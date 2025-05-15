 

Nike Life

男子衬里短裤

¥649
洞穴石色/煤黑/洞穴石色
绣球花紫/幻影灰白/绣球花紫

Nike Life 男子衬里短裤采用休闲设计，为你缔造舒适体验。 宽松版型、宽敞插手口袋结合刺绣细节，营造精致考究格调。


  • 显示颜色： 洞穴石色/煤黑/洞穴石色
  • 款式： HJ2979-289

Nike Life

¥649

Nike Life 男子衬里短裤采用休闲设计，为你缔造舒适体验。 宽松版型、宽敞插手口袋结合刺绣细节，营造精致考究格调。

自在生活每一天

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。 该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。 每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。

匠心设计，精益求精

小巧而醒目的十字形针法叫做“刺子绣”(Sashiko)，日语意为“小刺”。 传统上，这种缝纫工艺用于加固织物，而在这里则用作设计元素。 俄勒冈葡萄花刺绣图案，旨在向 Nike 全球总部园区内生长的本土花卉致敬。

设计揭秘

亚麻是一种历史悠久的植物纤维，因其舒爽透气性而备受青睐。 我们将亚麻与棉混纺，塑就柔软非凡的质感，并融入里料设计，缔造出众结构感和舒适度。

其他细节

  • 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造舒适贴合感

产品细节

  • 后身右侧上方饰有刺绣耐克勾标志
  • NIKE LIFE 梭织标签
  • 插手口袋
  • 后身口袋
  • 面料/里料：55% 亚麻/45% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 洞穴石色/煤黑/洞穴石色
  • 款式： HJ2979-289

尺寸与尺码

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