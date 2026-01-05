Nike Life
男子运动休闲夹克
40% 折让
Nike Life 男子运动休闲夹克简约经典，采用梭织斜纹面料，挺括耐穿。里料拼接融入佩斯利图案，结合背面匠心图案，增添时尚风范。
- 显示颜色： 煤黑/浅卡其
- 款式： HV1329-060
自在生活每一天
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。
匠心设计，精益求精
双向拉链开襟、背面褶裥与袖口可调节设计，塑就精致外观。
其他细节
衣身采用休闲设计
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 面料：100% 棉。口袋/后上片里料：50% 棉/50% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
