 
Nike Life 男子运动休闲夹克 - 煤黑/浅卡其

Nike Life

男子运动休闲夹克

Nike Life 男子运动休闲夹克简约经典，采用梭织斜纹面料，挺括耐穿。里料拼接融入佩斯利图案，结合背面匠心图案，增添时尚风范。


  • 显示颜色： 煤黑/浅卡其
  • 款式： HV1329-060

自在生活每一天

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。

匠心设计，精益求精

双向拉链开襟、背面褶裥与袖口可调节设计，塑就精致外观。

其他细节

衣身采用休闲设计

产品细节

  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 面料：100% 棉。口袋/后上片里料：50% 棉/50% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

