 
Nike Life 男子青年布长袖工装衬衫 - 彗星蓝/白色/白色

Nike Life

男子青年布长袖工装衬衫

30% 折让

Nike Life 男子青年布长袖工装衬衫采用轻盈青年布棉料，焕新演绎男装基本款，经久耐穿，百搭出众。宽松版型，营造休闲穿着体验。


  • 显示颜色： 彗星蓝/白色/白色
  • 款式： HV0883-411

自在生活每一天

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。 该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。 每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。

匠心设计，精益求精

精致贴片饰有霍利斯特步道的“数字”地图，霍利斯特步道位于俄勒冈州比弗顿 Nike 总部外，是一条 1.4 英里长的跑步环线。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 后领内侧挂环设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。