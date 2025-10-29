 
Nike Life Library 男子灯芯绒长裤 - 杏茶色/杏茶色

Nike Life

Library 男子灯芯绒长裤

10% 折让
杏茶色/杏茶色
黑曜石色/黑曜石色

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。 该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。Nike Life Library 男子灯芯绒长裤采用柔软灯芯绒面料，搭配正面褶裥设计和直筒剪裁，缔造舒适随性的造型。 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 杏茶色/杏茶色
  • 款式： HV1325-297

产品细节

  • 后身刺绣耐克勾标志
  • 纽扣拉链门襟设计
  • 插手口袋采用佩斯利图案衬里
  • 后身双贴边口袋
  • 面料：100% 棉。 口袋：50% 棉/50% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 杏茶色/杏茶色
  • 款式： HV1325-297

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。