Nike Life
Military Henley 男子长袖毛衣
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Life Military Henley 男子长袖毛衣来自 Nike Life 系列，采用柔软针织面料，巧搭经典四扣式前襟设计，塑就出众外观。面料融入些许羊毛，巧妙兼顾耐穿性和温暖性。肩部、胸部和衣身采用休闲设计，便于根据不同天气打造出众叠搭造型。
- 显示颜色： 芝麻棕
- 款式： FN3119-252
Nike Life
30% 折让
Nike Life 系列
Nike Life 系列忠实沿袭元年款的优质面料和精湛工艺，焕新重塑经典工装风和男装设计，专为运动之余的休闲生活打造。
温暖出众
此款毛衣在柔软纱线中融入些许羊毛，温暖舒适，同时具有复古毛衣的厚实感。
经典细节
双层罗纹衣领搭配四扣式前襟，舒适可调，塑就出众质感。
其他细节
肩部、衣袖和衣身采用休闲剪裁，塑就运动风范，便于叠搭
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 左侧下摆绣有耐克勾标志
- 大身整体成分：80% 聚酯纤维/18% 羊毛/2% 其他纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
