 
Nike Life Military Henley 男子长袖毛衣 - 芝麻棕

Nike Life

Military Henley 男子长袖毛衣

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Life Military Henley 男子长袖毛衣来自 Nike Life 系列，采用柔软针织面料，巧搭经典四扣式前襟设计，塑就出众外观。面料融入些许羊毛，巧妙兼顾耐穿性和温暖性。肩部、胸部和衣身采用休闲设计，便于根据不同天气打造出众叠搭造型。


  • 显示颜色： 芝麻棕
  • 款式： FN3119-252

Nike Life 系列

Nike Life 系列忠实沿袭元年款的优质面料和精湛工艺，焕新重塑经典工装风和男装设计，专为运动之余的休闲生活打造。

温暖出众

此款毛衣在柔软纱线中融入些许羊毛，温暖舒适，同时具有复古毛衣的厚实感。

经典细节

双层罗纹衣领搭配四扣式前襟，舒适可调，塑就出众质感。

其他细节

肩部、衣袖和衣身采用休闲剪裁，塑就运动风范，便于叠搭

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • 左侧下摆绣有耐克勾标志
  • 大身整体成分：80% 聚酯纤维/18% 羊毛/2% 其他纤维
  • 手洗
