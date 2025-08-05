Nike Lightweight Running

¥119

Nike 新款跑步袜重磅登场。Nike Lightweight Running 速干船袜（1 双）采用革新导湿速干技术结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。袜口采用包边设计，打造心无旁骛的畅跑体验。

干爽舒适

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

稳固贴合，舒适体验

不对称足弓支撑设计，妥帖包覆足弓。圆形分段后跟，带来稳固非凡的贴合感。

自信迈步

关键区域匠心设计，为跟腱和鞋带下方等高磨损区域营造舒适感受。后跟和足尖采用加厚设计，缔造舒适缓震体验。