Nike Lightweight Running
速干船袜（1 双）
¥119
Nike 新款跑步袜重磅登场。Nike Lightweight Running 速干船袜（1 双）采用革新导湿速干技术结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。袜口采用包边设计，打造心无旁骛的畅跑体验。
- 显示颜色： 白色/黑/白金色
- 款式： HV6931-100
干爽舒适
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
稳固贴合，舒适体验
不对称足弓支撑设计，妥帖包覆足弓。圆形分段后跟，带来稳固非凡的贴合感。
自信迈步
关键区域匠心设计，为跟腱和鞋带下方等高磨损区域营造舒适感受。后跟和足尖采用加厚设计，缔造舒适缓震体验。
产品细节
- 袜底主体：锦纶/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
