Luka 3 PF

¥629 ¥899 30% 折让

Luka 3 PF 东契奇男子篮球鞋轻盈非凡，助你在比赛中火力全开。 该鞋款采用 Cushlon 3.0 泡绵，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡，塑就迅疾表现。 足底添加坚固稳定片向上延伸至鞋侧壁，柔韧灵活，营造侧向包覆效果，助力后撤步投篮。 迅疾设计，缔造疾速表现，带来出众外观。

稳固支撑

在球场上拼抢时，包覆效果是关键。 强韧的稳定片从外底向鞋侧壁延伸，有助在变速时稳固双足。 外底精简设计，有助减轻鞋身重量。轻盈设计，带来稳固支撑体验。

Cushlon 3.0 缓震配置

想要引爆疾速，就得靠兼具出色回弹力和支撑性的缓震配置。 Cushlon 3.0 泡绵铸就从后跟到鞋头的平稳过渡体验，提供出色能量回馈，助你直冲篮筐，拿下高分。

轻盈舒适

模压拼接鞋面结合外侧打孔设计，轻盈舒适且富有结构感，同时为前足营造宽松舒适体验。 搭配轻盈外底，助你在比赛中发挥疾速表现。

迅疾外观，出众体验

鞋款从卢卡·东契奇对汽车的热爱和转动的轮胎中汲取灵感，采用迅疾设计，令你彰显疾速风范。 鞋面点缀精致条纹，外底饰有轮胎纹路状细节。