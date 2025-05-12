Luka 3 PF

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看到没，卢卡·东契奇脚踏专属战靴上篮得分啦！Jordan Luka 3 PF 男子篮球鞋采用彩色配色，在加速上篮时让对手眼花缭乱，助你尽展卢卡·东契奇风范，用实力制霸赛场。该鞋款不仅外观抢眼，还搭载诸多专为球场打造的匠心技术，助你轻松迷惑对手，一举得分。

稳固支撑

在球场上拼抢时，包覆效果是关键。强韧的稳定片从外底向鞋侧壁延伸，有助在变速时稳固双足。外底精简设计，有效减轻鞋身重量。助你实现轻盈设计，带来稳固支撑体验。

Cushlon 3.0 缓震配置

想要引爆疾速，就得靠兼具出色回弹力和支撑性的缓震配置。Cushlon 3.0 泡绵铸就从后跟到鞋头的平稳过渡体验，提供出色能量回馈，助你直冲篮筐，拿下高分。

轻盈舒适

模压拼接鞋面结合外侧打孔设计，轻盈舒适且富有结构感，同时为前足营造宽松舒适体验。搭配轻盈外底，助你在比赛中发挥疾速表现。

迅疾外观，迅捷体验

鞋款从卢卡·东契奇对汽车的热爱和转动的轮胎中汲取灵感，采用迅疾设计，令你彰显疾速风范。鞋面点缀精致条纹，外底饰有轮胎纹路状细节。