Luka 3 PF "Photo Finish"

¥519 ¥899 42% 折让

Luka 3 PF "Photo Finish" 男子篮球鞋采用简约设计，并缀以亮色装饰，增添夺目光彩。鞋款从卢卡·东契奇对汽车的热爱和势均力敌的赛况中汲取灵感，融入赛车元素，让型格迅速飙升。匠心技术旨在带来出色速度表现，助你自如变换速度，轻松上篮。

稳固支撑

在球场上拼抢时，包覆效果是关键。强韧的稳定片从外底向鞋侧壁延伸，有助在变速时稳固双足。外底精简设计，有效减轻鞋身重量。助你实现轻盈设计，带来稳固支撑体验。

Cushlon 3.0 缓震配置

想要引爆疾速，就得靠兼具出色回弹力和支撑性的缓震配置。 Cushlon 3.0 泡绵铸就从后跟到鞋头的平稳过渡体验，提供出色能量回馈，助你直冲篮筐，拿下高分。

轻盈舒适

模压拼接鞋面结合外侧打孔设计，轻盈舒适且富有结构感，同时为前足营造宽松舒适体验。搭配轻盈外底，助你在比赛中发挥疾速表现。

迅疾外观，迅捷体验

鞋款从卢卡·东契奇对汽车的热爱和转动的轮胎中汲取灵感，采用迅疾设计，令你彰显疾速风范。鞋面点缀精致条纹，外底饰有轮胎纹路状细节。