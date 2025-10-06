Luka 4

¥379 ¥649 41% 折让

卢卡·东契奇总是稳操胜券， 他轻易就能命中制胜球，让防守球员望尘莫及，简直盛气凌人。 你会为这类精英球员设计怎样的战靴？ 能有力支撑而不失舒适性，助力玩转后撤步、欧洲步，在篮下强势进攻。还得有 Flightwire 技术、 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，出众耐穿。 总之，你得给“坏人”一双好鞋。Luka 4 东契奇大童篮球鞋不就正中下怀？

稳定出众，平衡可靠 你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。 该鞋款沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，塑就富有支撑力的包覆效果，带来出色稳定性，助你稳控全场。 强劲抓地，舒适耐穿 Air 加持，回弹缓震。 前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。 非凡舒适，心无旁骛 足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。 结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。

其他细节 这款卢卡·东契奇战靴右脚鞋舌内侧饰有心形图案，旨在致敬他对女儿的深切爱意

外底饰有仿指南针装饰，旨在向卢卡的炸场球风致敬