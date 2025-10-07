 
Luka 4 东契奇婴童运动鞋 - 白色/黑/狼灰/亮深红

Luka 4

东契奇婴童运动鞋

40% 折让

在球场上，卢卡·东契奇全力以赴投入比赛。Luka 4 是卢卡第四代签名鞋款，彰显他的赛场精神。Luka 4 东契奇婴童运动鞋专为稚嫩双足和小宝贝学步而匠心设计，柔韧灵活且支撑有力。快速固定带，方便穿脱，助力小宝贝尽情畅玩。


  • 显示颜色： 白色/黑/狼灰/亮深红
  • 款式： HJ5227-101

轻松穿脱，尽情畅玩

魔术贴粘扣固定带，令鞋款便于穿脱。

稚嫩双足，出众缓震

足底搭配柔软泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震的日常穿着体验。

产品细节

  • 泡绵中底
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 白色/黑/狼灰/亮深红
  • 款式： HJ5227-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。