Luka 4
东契奇婴童运动鞋
40% 折让
在球场上，卢卡·东契奇全力以赴投入比赛。Luka 4 是卢卡第四代签名鞋款，彰显他的赛场精神。Luka 4 东契奇婴童运动鞋专为稚嫩双足和小宝贝学步而匠心设计，柔韧灵活且支撑有力。快速固定带，方便穿脱，助力小宝贝尽情畅玩。
- 显示颜色： 白色/黑/狼灰/亮深红
- 款式： HJ5227-101
轻松穿脱，尽情畅玩
魔术贴粘扣固定带，令鞋款便于穿脱。
稚嫩双足，出众缓震
足底搭配柔软泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震的日常穿着体验。
产品细节
- 泡绵中底
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
