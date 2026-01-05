Luka 4 PF

Luka 4 PF 东契奇男子篮球鞋巧妙融合柔美粉色与活力红色，结合优雅金色装饰，旨在致敬卢卡·东契奇对女儿的爱。添加 Cushlon 泡绵、Air Zoom 缓震配置和 IsoPlate，助你制霸赛场。

稳定出众，平衡可靠

你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。该鞋款沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，巧搭强韧灵活的 IsoPlate，塑就富有支撑力的包覆效果，带来出色稳定性，助你稳控全场。

强劲抓地，稳固耐穿

Air 加持，助你展现出众表现。前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。

非凡舒适，心无旁骛

足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。