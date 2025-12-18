 
Luka 4 PF 东契奇男子篮球鞋 - 浅土褐/麻黄/浅橘红

Luka 4 PF

东契奇男子篮球鞋

24% 折让

卢卡·东契奇总是稳操胜券， 他总是能命中制胜球，让防守球员望尘莫及，简直盛气凌人。 你会为这类精英球员设计怎样的战靴？ 能有力支撑而不失舒适性，助力玩转后撤步、欧洲步，在篮下强势进攻。还得有 Flightwire 技术、 IsoPlate、 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，出众耐穿。总之，你得给“坏人”一双好鞋。Luka 4 PF 东契奇男子篮球鞋不就正中下怀？


  显示颜色： 浅土褐/麻黄/浅橘红
  款式： IO0198-100

稳定出众，平衡可靠

你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。 该鞋款沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，巧搭强韧灵活的 IsoPlate，塑就富有支撑力的包覆效果，带来出色稳定性，助你稳控全场。

强劲抓地，稳固耐穿

Air 加持，助你展现出众表现。 前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。

非凡舒适，心无旁骛

足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。 结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。

其他细节

  • 这款卢卡·东契奇战靴右脚鞋舌内侧饰有心形图案，旨在致敬他对女儿的深切爱意
  • 外底饰有仿指南针装饰，旨在向卢卡的炸场球风致敬

产品细节

  • PF 版本采用匠心设计，可驾驭球场
  显示颜色： 浅土褐/麻黄/浅橘红
  款式： IO0198-100

