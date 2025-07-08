Luka 4 PF "Gone Fishing"
东契奇男子篮球鞋
32% 折让
卢卡·东契奇深谙如何“钓住”他们，掌控全场。当然，Luka 4 PF "Gone Fishing" 东契奇男子篮球鞋涉及的是真实的钓鱼。该鞋款从他的钓鱼爱好中汲取设计灵感，采用出众配色，巧搭鱼饵风格小饰物，助力征战球场。搭载 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，另有稳定 IsoPlate 加持，巧糅休闲外观和现代技术，助你如湖边垂钓般惬意悠然，在比赛中发挥上佳表现。
- 显示颜色： 浅北极粉/欧皮特黄/激光橙/黑
- 款式： IB7904-600
Luka 4 PF "Gone Fishing"
32% 折让
卢卡·东契奇深谙如何“钓住”他们，掌控全场。当然，Luka 4 PF "Gone Fishing" 东契奇男子篮球鞋涉及的是真实的钓鱼。该鞋款从他的钓鱼爱好中汲取设计灵感，采用出众配色，巧搭鱼饵风格小饰物，助力征战球场。搭载 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，另有稳定 IsoPlate 加持，巧糅休闲外观和现代技术，助你如湖边垂钓般惬意悠然，在比赛中发挥上佳表现。
稳定出众，平衡可靠
你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。该鞋款沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，巧搭强韧灵活的 IsoPlate，塑就富有支撑力的包覆效果，带来出色稳定性，助你稳控全场。
强劲抓地，稳固耐穿
Air 加持，助你展现出众表现。前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。
非凡舒适，心无旁骛
足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。
其他细节
- 这款卢卡·东契奇战靴右脚鞋舌内侧饰有心形图案，旨在致敬他对女儿的深切爱意
- 外底饰有仿指南针装饰，旨在向卢卡的炸场球风致敬
产品细节
- PF 版本采用匠心设计，可驾驭球场
- 显示颜色： 浅北极粉/欧皮特黄/激光橙/黑
- 款式： IB7904-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。