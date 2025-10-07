Luka 4 PF "Gone Fishing"

¥549 ¥949 42% 折让

卢卡·东契奇深谙如何“钓住”他们，掌控全场。当然，Luka 4 PF "Gone Fishing" 东契奇男子篮球鞋涉及的是真实的钓鱼。该鞋款从他的钓鱼爱好中汲取设计灵感，采用出众配色，巧搭鱼饵风格小饰物，助力征战球场。搭载 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，另有稳定 IsoPlate 加持，巧糅休闲外观和现代技术，助你如湖边垂钓般惬意悠然，在比赛中发挥上佳表现。

稳定出众，平衡可靠

你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。该鞋款沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，巧搭强韧灵活的 IsoPlate，塑就富有支撑力的包覆效果，带来出色稳定性，助你稳控全场。

强劲抓地，稳固耐穿

Air 加持，助你展现出众表现。前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。

非凡舒适，心无旁骛

足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。