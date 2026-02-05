 
Luka 77 东契奇大童篮球鞋 - 椒红/橡皮浅褐/白色

Luka 77

东契奇大童篮球鞋

10% 折让

Luka 77 东契奇大童篮球鞋出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，助你制霸球场。红色与中性色交织，出众配色为造型增添热力。高磨损区域融入网眼布设计搭配耐穿橡胶外底，助你轻松驾驭比赛。双密度泡绵缔造出众回弹缓震性能和舒适穿着感受，伴你从容应战。


  • 显示颜色： 椒红/橡皮浅褐/白色
  • 款式： IH0573-600

Luka 77

10% 折让

Luka 77 东契奇大童篮球鞋出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，助你制霸球场。红色与中性色交织，出众配色为造型增添热力。高磨损区域融入网眼布设计搭配耐穿橡胶外底，助你轻松驾驭比赛。双密度泡绵缔造出众回弹缓震性能和舒适穿着感受，伴你从容应战。

柔韧灵活，舒适耐穿

助你轻松掌控球场。鞋面高磨损区域融入网眼布设计结合全掌型橡胶外底，经久耐穿，让你从容驾驭室内场地。

舒适非凡

中底搭载双密度泡绵，由硬质泡绵结合柔软回弹的泡绵。结合外底匠心排布的底纹，塑就舒适迈步体验和出色的落地体验。

干爽体验，畅快鏖战

高磨损区域采用网眼布设计，出众耐穿，同时出色透气，令双足保持干爽，助你畅快鏖战。

产品细节

  • 显示颜色： 椒红/橡皮浅褐/白色
  • 款式： IH0573-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。