Luka .77 PF "Bloodline"

¥439 ¥749 41% 折让

黑、红、白三色是彰显 Jordan 传统的经典配色，深深根植于品牌基因之中。Luka .77 PF "Bloodline" 东契奇男子篮球鞋焕新演绎经典配色，旨在致敬传奇。现代技术结合全掌型橡胶外底和高磨损区域匠心设计，令鞋款出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，助你制霸室内球场。

柔韧灵活，舒适耐穿 助你轻松掌控球场。鞋面高磨损区域融入匠心设计结合全掌型橡胶外底，经久耐穿，让你从容驾驭室内场地。 舒适非凡 中底搭载双密度泡绵，由硬质泡绵结合柔软回弹的泡绵。结合后跟匠心排布的镂空设计，塑就舒适迈步体验和出色的落地体验。 干爽体验，畅快鏖战 高磨损区域采用耐穿设计，同时出色透气，令双足保持干爽，助你畅快鏖战。