Luka
Dri-FIT 东契奇男子速干网眼布短裤
14% 折让
Luka Dri-FIT 东契奇男子速干网眼布短裤性能出众，彰显卢卡·东契奇对户外的热爱。 轻盈网眼布结合导湿速干技术，无论在球场鏖战还是乡村漫步，皆可为你带来清爽感受。
- 显示颜色： 大学灰/大学灰
- 款式： HQ8783-009
Luka
14% 折让
Luka Dri-FIT 东契奇男子速干网眼布短裤性能出众，彰显卢卡·东契奇对户外的热爱。 轻盈网眼布结合导湿速干技术，无论在球场鏖战还是乡村漫步，皆可为你带来清爽感受。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 轻盈网眼布面料透气出众，缔造非凡舒适感受
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/大学灰
- 款式： HQ8783-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。