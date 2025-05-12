 

Luka

Dri-FIT 东契奇男子速干针织套头连帽衫

¥519¥74930% 折让

Luka Dri-FIT 东契奇男子速干针织套头连帽衫具备出众性能，旨在致敬卢卡·东契奇及其无可挑剔的球风。 采用双面针织面料，搭载导湿速干技术，助你在球场内外保持清爽活力。


  • 显示颜色： 大学灰/波斯紫
  • 款式： HQ8779-009

Luka

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Luka Dri-FIT 东契奇男子速干针织套头连帽衫具备出众性能，旨在致敬卢卡·东契奇及其无可挑剔的球风。 采用双面针织面料，搭载导湿速干技术，助你在球场内外保持清爽活力。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 双面针织面料，内外皆具有顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感

产品细节

  • 面料/连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
  • 正面口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/波斯紫
  • 款式： HQ8779-009

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