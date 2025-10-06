Luka
Dri-FIT 东契奇男子速干针织套头连帽衫
48% 折让
Luka Dri-FIT 东契奇男子速干针织套头连帽衫具备出众性能，旨在致敬卢卡·东契奇及其无可挑剔的球风。 采用双面针织面料，搭载导湿速干技术，助你在球场内外保持清爽活力。
- 显示颜色： 大学灰/波斯紫
- 款式： HQ8779-009
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 双面针织面料，内外皆具有顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感
产品细节
- 面料/连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
