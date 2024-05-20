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      Nike M2K Tekno

      女子运动鞋老爹鞋

      ¥799

      沙漠矿石黄/深宝蓝/燃料橙/沙漠矿石黄
      微粒茶色/山峰白/微粒茶色
      精致红褐色/焦橙/土绯红/黑
      浅银灰/狼灰/山峰白/亮黄
      中橄榄绿/育空棕/杏茶色/黑

      Nike M2K Tekno 女子运动鞋从 Monarch 系列汲取灵感，以太空时代细节演绎未来风范。分层鞋面借鉴自元年款 Monarch，同时厚实鞋底撷取人气 Monarch IV 设计元素。

      • 显示颜色： 沙漠矿石黄/深宝蓝/燃料橙/沙漠矿石黄
      • 款式： AO3108-204

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