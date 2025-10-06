 
Nike M2K Tekno 女子运动鞋从 Monarch 系列汲取灵感，以太空时代细节演绎未来风范。 分层鞋面借鉴自元年款 Monarch，同时厚实鞋底撷取人气 Monarch IV 设计元素。


  • 显示颜色： 赭石沙色/幻影灰白/野樱桃红/赭石沙色
  • 款式： AO3108-016

经典 MONARCH，迈入未来

传统邂逅新潮

耐穿鞋面从元年款 Monarch 中汲取灵感，增添传统风范。 缝线覆面搭配利落线条，打造未来主义外观，与厚实设计形成鲜明对比。

厚实舒适

舒适泡绵中底灵感源自 Monarch IV，带来厚实造型，再现 90 年代风范。 别致线条和 TPU 后跟夹装饰，演绎未来主义风范。

其他细节

  • 厚实泡绵中底，轻盈缓震
  • 后跟提拉设计，令鞋款便于穿脱

