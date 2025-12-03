Nike M2K Tekno
女子运动鞋
50% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike M2K Tekno 女子运动鞋从 Monarch 系列汲取灵感，以太空时代细节演绎未来风范。 分层鞋面借鉴自元年款 Monarch，同时厚实鞋底撷取人气 Monarch IV 设计元素。
- 显示颜色： 微粒茶色/山峰白/微粒茶色
- 款式： AO3108-202
经典 MONARCH，迈入未来
传统邂逅新潮
耐穿鞋面从元年款 Monarch 中汲取灵感，增添传统风范。 缝线覆面搭配利落线条，打造未来主义外观，与厚实设计形成鲜明对比。
厚实舒适
舒适泡绵中底灵感源自 Monarch IV，带来厚实造型，再现 90 年代风范。 别致线条和 TPU 后跟夹装饰，演绎未来主义风范。
其他细节
- 厚实泡绵中底，轻盈缓震
- 后跟提拉设计，令鞋款便于穿脱
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
