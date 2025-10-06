Nike M2K Tekno
男子运动鞋
41% 折让
Nike M2K Tekno 男子运动鞋从 Monarch 系列汲取灵感，采用皮革、合成材质与织物组合设计，塑就富有层次感的外观。
- 显示颜色： 狼灰/白金色/白色/赛车蓝
- 款式： AV4789-005
Nike M2K Tekno
舒适支撑
Nike M2K Tekno 男子运动鞋从 Monarch 系列汲取灵感，采用皮革、合成材质与织物组合设计，塑就富有层次感的外观。
其他细节
- 鞋面设计灵感源自 Nike Air Monarch I
- TPU 后跟夹设计，缔造出色支撑力和稳定性
- Phylon 泡绵设计，兼顾轻盈缓震性能和柔韧灵活性
- 硬质橡胶外底的设计灵感源自 Monarch IV
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
