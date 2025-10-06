 
Nike M2K Tekno 男子运动鞋 - 狼灰/白金色/白色/赛车蓝

Nike M2K Tekno

男子运动鞋

41% 折让

Nike M2K Tekno 男子运动鞋从 Monarch 系列汲取灵感，采用皮革、合成材质与织物组合设计，塑就富有层次感的外观。


  • 显示颜色： 狼灰/白金色/白色/赛车蓝
  • 款式： AV4789-005

舒适支撑

Nike M2K Tekno 男子运动鞋从 Monarch 系列汲取灵感，采用皮革、合成材质与织物组合设计，塑就富有层次感的外观。

其他细节

  • 鞋面设计灵感源自 Nike Air Monarch I
  • TPU 后跟夹设计，缔造出色支撑力和稳定性
  • Phylon 泡绵设计，兼顾轻盈缓震性能和柔韧灵活性
  • 硬质橡胶外底的设计灵感源自 Monarch IV

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品 101 配色的后跟夹有浅蓝色与浅灰色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。