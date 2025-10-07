 
Nike M2K Tekno Essential 女子运动鞋老爹鞋 - 黑/金属赭/山峰白/黑

售罄：

此配色当前无货

Nike M2K Tekno Essential 女子运动鞋从 Monarch 经典系列中汲取灵感，结合厚实后跟夹和粗旷线条，增添未来感。分层鞋面借鉴自元年款 Monarch，同时厚实外底撷取人气 Monarch IV 设计元素。


  • 显示颜色： 黑/金属赭/山峰白/黑
  • 款式： CJ9583-001

MONARCH 迈入未来

其他细节

  • 皮革、合成材质和织物组合鞋面，舒适耐穿
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底和抓地纹路，旨在向 Nike Air Monarch IV 致敬
  • 灵感源自 Nike Air Monarch IV 的外底结合 TPU 后跟夹，演绎未来主义风范
  • 加垫泡绵鞋舌带来厚实外观，再现 90 年代风范

产品细节

  • 后跟提拉设计
