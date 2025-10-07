Nike M2K Tekno Essential
女子运动鞋老爹鞋
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike M2K Tekno Essential 女子运动鞋从 Monarch 经典系列中汲取灵感，结合厚实后跟夹和粗旷线条，增添未来感。分层鞋面借鉴自元年款 Monarch，同时厚实外底撷取人气 Monarch IV 设计元素。
- 显示颜色： 黑/金属赭/山峰白/黑
- 款式： CJ9583-001
MONARCH 迈入未来
其他细节
- 皮革、合成材质和织物组合鞋面，舒适耐穿
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底和抓地纹路，旨在向 Nike Air Monarch IV 致敬
- 灵感源自 Nike Air Monarch IV 的外底结合 TPU 后跟夹，演绎未来主义风范
- 加垫泡绵鞋舌带来厚实外观，再现 90 年代风范
产品细节
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 黑/金属赭/山峰白/黑
- 款式： CJ9583-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
