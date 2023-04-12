跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Mamba Focus

      男子篮球鞋

      ¥409
      ¥699
      41% 折让

      科比·布莱恩特富有曼巴精神，当他整装再出场，定会展现强者风范。Mamba Focus 采用灵感借鉴自蛇的蜕变的压纹鞋面，象征着科比的过渡时期。轻薄外底令双足贴近球场地面，同时优化后仰跳投的能力，这是科比具备强大杀伤性的动作之一。

      • 显示颜色： 黑/全域紫/白色/阿马里洛黄
      • 款式： AJ5899-005

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。