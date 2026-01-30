Nike Manoa Leather
男子运动靴
10% 折让
Nike Manoa Leather 男子运动靴采用利落皮革鞋面、厚实加垫鞋口和结实底纹，令你保持舒适且时尚有型。加衬鞋舌采用匠心打造，有助减少碎屑进入鞋内，系带或不系带皆可营造混搭风范。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： HF7095-001
其他细节
- 天然皮革鞋面出众耐穿，舒适非凡
- 泡绵中底，塑就轻盈缓震效果
- 结实橡胶外底搭配大号凸纹，提供出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
