舒适贴合感与街头风范巧妙结合，缔造出众视觉体验。Nike Marquee LB 亚洲版型太阳镜采用由优质材料制成的轻盈镜架，提供清晰视野，焕新演绎日常运动装备。棱角设计搭配宽镜片，镜框上方、鼻托和局部镜腿采用橡胶材质，提供出众抓附力和稳固贴合感，同时打造醒目造型。

