 
Nike Marquee LB 亚洲版型太阳镜 - 苔藓色/绿色/绿色

Nike Marquee LB

亚洲版型太阳镜

30% 折让

舒适贴合感与街头风范巧妙结合，缔造出众视觉体验。Nike Marquee LB 亚洲版型太阳镜采用由优质材料制成的轻盈镜架，提供清晰视野，焕新演绎日常运动装备。棱角设计搭配宽镜片，镜框上方、鼻托和局部镜腿采用橡胶材质，提供出众抓附力和稳固贴合感，同时打造醒目造型。


  • 显示颜色： 苔藓色/绿色/绿色
  • 款式： FN0259-390

其他细节

  • 轻盈包覆式设计，提升包覆效果
  • 可调式镜腿搭配橡胶脚套，营造非凡舒适感受
  • 局部橡胶设计，提升抓附力
  • 匠心鼻桥设计，打造舒适贴合感

产品细节

  • 耐克双勾标志
  • 紫外线防护
