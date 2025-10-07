 
Nike Match 足球守门员手套（1 副） - 黑/白色/白色

Nike Match

足球守门员手套（1 副）

35% 折让

Nike Match 足球守门员手套（1 副）的手掌部位添加乳胶泡绵设计，可在强力扑救时减缓足球冲击力，让你无所畏惧，从容应对每一次扑救。采用顺滑表面，提升对球的抓握力；手指两侧采用网眼拼接设计，有助于提升舒适性。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： HQ0257-010

产品细节

  • 腕部采用可调节宽版固定带结合魔术贴设计
  • 材质：乳胶/聚酯纤维/乙烯基醋纤/锦纶
  • 手洗
