Nike Match
足球守门员手套（1 副）
¥159¥19920% 折让
Nike Match 足球守门员手套（1 副）的手掌部位添加乳胶泡绵设计，可在强力扑救时减缓足球冲击力，让你无所畏惧，从容应对每一次扑救。采用光滑表面，提升对球的抓握力；手指两侧采用网眼拼接设计，有助于提升舒适性
- 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉/极光绿
- 款式： HQ0257-395
Nike Match
¥159¥19920% 折让
Nike Match 足球守门员手套（1 副）的手掌部位添加乳胶泡绵设计，可在强力扑救时减缓足球冲击力，让你无所畏惧，从容应对每一次扑救。采用光滑表面，提升对球的抓握力；手指两侧采用网眼拼接设计，有助于提升舒适性
产品细节
- 腕部宽版固定带结合魔术贴设计
- 材质：乳胶/聚酯纤维/乙烯基醋纤/锦纶
- 手洗
- 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉/极光绿
- 款式： HQ0257-395
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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