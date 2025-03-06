Nike Max Air Vapor Metallic

双肩包

¥469

Nike Max Air Vapor Metallic 双肩包采用多袋设计，打造多样化的收纳选项，同时搭载可调式软垫背带，实现具有缓震效果的背包体验。

  • 显示颜色： 金属银/黑/黑
  • 款式： BA4983-005

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