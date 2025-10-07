Nike Maxfly 2 男子田径钉鞋强势回归，助力精英跑者疾速开跑。该鞋款专为 100 米至 400 米（包括跨栏）短跑而设计，Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹效果，结合非凡脚感，赋予你出众推进感。

轻盈度和回弹性能出众，碳纤维 Flyplate 外形流畅，硬度适中，为你带来出色推进感。精简了元年款 Maxfly 中间的鞋钉，塑就稳固脚感。

