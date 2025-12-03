 
Nike Maxfly 2 男子田径钉鞋 - 白色/亮深红/宝石绿/黑曜石色

Nike Maxfly 2 男子田径钉鞋强势回归，助力精英跑者疾速开跑。该鞋款专为 100 米至 400 米（包括跨栏）短跑而设计，Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹效果，结合非凡脚感，赋予你出众推进感。


Nike Maxfly 2 男子田径钉鞋强势回归，助力精英跑者疾速开跑。该鞋款专为 100 米至 400 米（包括跨栏）短跑而设计，Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹效果，结合非凡脚感，赋予你出众推进感。

Flyweave 结构

鞋面采用 Nike Flyweave 结构，稳固贴合，契合多种足型。

碳纤维 Flyplate

碳纤维 Flyplate 外形流畅，硬度适中，助你流畅自然迈步。

缓震回弹，出众脚感

前足 Air Zoom 缓震配置采用双气室设计，铸就出众稳定性，助你加足马力畅跑。

Maxfly 2 焕新设计

轻盈度和回弹性能出众，碳纤维 Flyplate 外形流畅，硬度适中，为你带来出色推进感。精简了元年款 Maxfly 中间的鞋钉，塑就稳固脚感。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/亮深红/宝石绿/黑曜石色
  • 款式： FD8395-100

