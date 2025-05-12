Nike Maxfly 2
苏炳添同款男子田径钉鞋
¥899¥1,29930% 折让
Nike Maxfly 2 男子田径钉鞋强势回归，助力精英跑者疾速开跑。该鞋款专为 100 米至 400 米（包括跨栏）短跑而设计，Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹效果，结合非凡脚感，赋予你出众推进感。鞋底和鞋面经匠心设计，结合 Air Zoom 缓震配置回弹效果，塑就迅疾表现。该鞋款设计非常出色，尽显经典风范。
- 显示颜色： 牛仔蓝绿/浅清透蓝/粉紫/帆白
- 款式： HQ1843-400
Nike Maxfly 2
¥899¥1,29930% 折让
Nike Maxfly 2 男子田径钉鞋强势回归，助力精英跑者疾速开跑。该鞋款专为 100 米至 400 米（包括跨栏）短跑而设计，Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹效果，结合非凡脚感，赋予你出众推进感。鞋底和鞋面经匠心设计，结合 Air Zoom 缓震配置回弹效果，塑就迅疾表现。该鞋款设计非常出色，尽显经典风范。
引爆疾速
碳纤维 Flyplate 外形流畅，硬度适中，为你带来出色推进感，助你流畅自然迈步。
缓震回弹，出众脚感
前足 Air Zoom 缓震配置采用双气室设计，铸就出众稳定性，助你加足马力畅跑。
直道飞奔，稳定可靠
我们精简了元年款 Maxfly 中间的鞋钉，这有助于跑者在直道和弯道飞奔时畅享稳固脚感。
稳固贴合
鞋面采用 Nike Flyweave 结构，稳固贴合，契合多种足型。
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 牛仔蓝绿/浅清透蓝/粉紫/帆白
- 款式： HQ1843-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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