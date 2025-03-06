Nike Mercurial Flylite 足球护腿板为你打造轻盈自然的穿戴感受，有效提升保护效果，让你心无旁骛地投入比赛。 Dri-FIT 锦纶套筒助你迅速排走肤表汗液，畅享干爽；环绕外壳的弹性设计，缔造个性贴合的舒适感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。