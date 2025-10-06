Nike Mercurial FlyLite SuperLock
耐克刺客系列足球护腿板（1 对）
35% 折让
Nike Mercurial FlyLite SuperLock 耐克刺客系列足球护腿板（1 对）采用柔韧外壳包覆胫部，提供出色防护效果，助你心无旁骛，专注比赛。护腿板背面采用匠心设计，可促进空气流通。
- 显示颜色： 亮深红/浅宝石蓝/黑
- 款式： DN3608-636
其他细节
- 柔韧外壳包覆胫部，打造自然贴合体验
- 背面匠心设计，帮助促进空气流通
- 弹性护胫套，有助稳固护腿板
产品细节
- 护腿板：64% 锦纶/36% 热塑性弹性体。护胫套：65% 聚酯纤维/19% 橡胶/16% 氨纶
- 护腿板采用左/右足区分设计，从细微处提升贴合感
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
