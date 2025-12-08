 
Nike Mercurial FlyLite SuperLock 耐克刺客系列足球护腿板（1 对） - 亮深红/浅宝石蓝/黑

Nike Mercurial FlyLite SuperLock

耐克刺客系列足球护腿板（1 对）

24% 折让

Nike Mercurial FlyLite SuperLock 耐克刺客系列足球护腿板（1 对）采用柔韧外壳包覆胫部，提供出色防护效果，助你心无旁骛，专注比赛。护腿板背面采用匠心设计，帮助促进空气流通。


  • 显示颜色： 亮深红/浅宝石蓝/黑
  • 款式： DN3608-636

Nike Mercurial FlyLite SuperLock

24% 折让

Nike Mercurial FlyLite SuperLock 耐克刺客系列足球护腿板（1 对）采用柔韧外壳包覆胫部，提供出色防护效果，助你心无旁骛，专注比赛。护腿板背面采用匠心设计，帮助促进空气流通。

其他细节

  • 柔韧外壳包覆胫部，打造自然贴合体验
  • 背面匠心设计，帮助促进空气流通
  • 弹性护胫套，有助稳固护腿板

产品细节

  • 护腿板：64% 锦纶/36% 热塑性弹性体。护胫套：65% 聚酯纤维/19% 橡胶/16% 氨纶
  • 护腿板采用左/右足区分设计，从细微处提升贴合感
  • 手洗
  • 显示颜色： 亮深红/浅宝石蓝/黑
  • 款式： DN3608-636

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。