 
Nike Mercurial Lite 耐克刺客系列足球护腿板（1 对） - 亮深红/浅宝石蓝/黑

耐克刺客系列足球护腿板（1 对）

17% 折让

Nike Mercurial Lite 耐克刺客系列足球护腿板（1 对）可保护小腿，助你全速前进。纤薄设计结合耐用外壳和柔软泡绵，在球场上帮助分散腿部受到的冲击力。


  • 显示颜色： 亮深红/浅宝石蓝/黑
  • 款式： DN3611-636

舒适缓震

其他细节

  • 轻薄外壳，轻盈耐用
  • 柔软穿孔泡绵，有助于缓震
  • 弹性护胫套有助于稳固护腿板，网眼设计有助透气

产品细节

