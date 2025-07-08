Nike Mercurial Superfly 10 Academy
耐克刺客系列人造草地高帮足球鞋
20% 折让
想让疾速表现跃升新层次？ Nike Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列人造草地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。 该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。
- 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉
- 款式： FQ8329-301
Nike Mercurial Superfly 10 Academy
20% 折让
想让疾速表现跃升新层次？ Nike Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列人造草地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。 该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。
非凡触球感
NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。
迅疾表现，强劲抓地
鞋底融入精心排列的鞋钉，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。 匠心鞋钉，塑就强劲抓地性能。 抓地设计搭配别致鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。
舒适贴合
鞋款采用织物搭配合成材质组合设计，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉
- 款式： FQ8329-301
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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