想让疾速表现跃升新层次？ Nike Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列人造草地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。 该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。

鞋底融入精心排列的鞋钉，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。 匠心鞋钉，塑就强劲抓地性能。 抓地设计搭配别致鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

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