Nike Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列

¥599

想让疾速表现跃升新层次？Nike Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列室内/球场足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你在整场比赛中掌控配速和节奏。

非凡触球感 NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。 迅疾表现，强劲抓地 橡胶外底设计，提供可驾驭街头、球场和室内地面的多向抓地力。 舒适贴合 鞋款采用合成材质搭配织物材料，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

产品细节 可驾驭街头、球场和室内地面

缓震鞋垫设计

显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉

款式： FQ8332-301