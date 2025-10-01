Nike Mercurial Superfly 10 Academy
耐克刺客系列 TF 人造场地高帮足球鞋
13% 折让
想让疾速表现跃升新层次？Nike Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列 TF 人造场地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。
- 显示颜色： 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑
- 款式： FQ8331-600
Nike Mercurial Superfly 10 Academy
非凡触球感
NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。
迅疾表现，强劲抓地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
舒适贴合
鞋款采用织物材料搭配合成材质，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫设计
