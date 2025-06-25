Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女多种场地高帮足球鞋的设计灵感源自基里安·姆巴佩在比赛日所穿的装备，助你引爆疾速。该鞋款旨在致敬 2018 年以来陪伴基里安征战赛场的经典战靴，搭载 Air Zoom 缓震配置和匠心抓地外底，助你迅疾加速。

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