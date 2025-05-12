Nike Mercurial Superfly 10 Elite "Kylian Mbappé"

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Mercurial 系列鞋款一直是基里安·姆巴佩引爆疾速的赛场利器，帮助他轻松驾驭进球猛攻、敏捷过人和灵活传球动作。 Nike Mercurial Superfly 10 Elite "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女天然硬质草地足球鞋匠心饰以精致图案，致敬 2018 年以来陪伴他征战赛场的经典战靴；采用富有弹力的 Air Zoom 缓震配置、抓地力强劲的外底和焕新打造的 Gripknit 材料，助力全速驰骋，制霸球场。

迅疾表现，强劲抓地 鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，解锁基里安疾速风范。匠心鞋钉，助基里安在切入时轻松急停。 非凡触球感 Nike Gripknit 材料打造出色触球感，助力基里安在疾速带球时发挥非凡控球表现， 无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。 结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造非凡触球体验，有助减少磨合时间。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

设计亮点 精致后跟图案。

耐克勾标志，旨在向基里安的家乡以及 2019 年“Bondy Dreams”球员版本致敬。

鞋面内侧闪电耐克勾标志和字母组合元素，意在致敬基里安的 2020 年“Rosa”足球鞋。

火焰图案，灵感源自 2021 年“Flames”球员版本。

两颗星星，象征法国队在重大赛事中的胜利。

鞋垫饰有基里安的励志语录。