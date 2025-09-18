Nike Mercurial Superfly 10 Elite "Kylian Mbappé"

¥1,619 ¥2,399 32% 折让

Mercurial 系列鞋款一直是基里安·姆巴佩引爆疾速的赛场利器，帮助他轻松驾驭进球猛攻、敏捷过人和灵活传球动作。Nike Mercurial Superfly 10 Elite "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女天然硬质草地高帮足球鞋匠心饰以精致图案，致敬 2018 年以来陪伴他征战赛场的经典战靴；采用富有弹力的 Air Zoom 缓震配置、抓地力强劲的外底和焕新打造的 Gripknit 材料，助力全速驰骋，制霸球场。

迅疾表现，强劲抓地 鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，解锁基里安疾速风范。匠心鞋钉，助基里安在切入时轻松急停。 非凡触球感 Nike Gripknit 材料打造出色触球感，助力基里安在疾速带球时发挥非凡控球表现，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造非凡触球体验，有助减少磨合时间。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

设计亮点 精致后跟图案

耐克勾标志，旨在向基里安的家乡以及 2019 年“Bondy Dreams”球员版本致敬

鞋面内侧闪电耐克勾标志和字母组合元素，意在致敬基里安的 2020 年“Rosa”足球鞋

火焰图案，灵感源自 2021 年“Flames”球员版本

两颗星星，象征法国队在重大赛事中的胜利

鞋垫饰有基里安的励志语录